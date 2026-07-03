الرئيس الإيراني يشكر روسيا على دعمها لبلاده

الوكيل الإخباري- شكر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان روسيا على دعمها لبلاده خلال لقائه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، ودعا إلى تطوير التعاون الاستراتيجي بين موسكو وطهران.

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وجاء في بيان الرئاسة الإيرانية: "أعرب الرئيس الإيراني خلال المحادثة عن تقديره الكبير لدعم الحكومة والشعب الروسيين".