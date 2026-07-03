الجمعة 2026-07-03 11:31 م

الرئيس الإيراني يشكر روسيا على دعمها لبلاده

الرئيس الإيراني يشكر روسيا على دعمها لبلاده
الرئيس الإيراني يشكر روسيا على دعمها لبلاده
 
الجمعة، 03-07-2026 10:31 م

الوكيل الإخباري-   شكر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان روسيا على دعمها لبلاده خلال لقائه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، ودعا إلى تطوير التعاون الاستراتيجي بين موسكو وطهران.

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وجاء في بيان الرئاسة الإيرانية: "أعرب الرئيس الإيراني خلال المحادثة عن تقديره الكبير لدعم الحكومة والشعب الروسيين".

 

وأضاف: "أكد الرئيس على ضرورة تطوير التعاون الاستراتيجي، لا سيما في المجالات الاقتصادية واللوجستية والإقليمية".

والتقى مدفيديف بالرئيس الإيراني خلال على هامش مراسم وداع المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي في العاصمة طهران.

وبدأت مراسم جنازة المرشد الإيراني السابق اليوم الجمعة مع مراسم منفصلة للضيوف الأجانب والشخصيات السياسية والعامة.

وستُقام المراسم الرئيسية للجنازة في الفترة من 4 إلى 9 يوليو/تموز في عدة مدن إيرانية، على أن تُختتم بدفن آية الله في مسقط رأسه مشهد.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الإيرانية أن مراسم تشييع خامنئي ستكون على مسار جنائزي يستمر سبعة أيام بين طهران وقم والعراق ومشهد.

وفي تعليقه مطلع مارس الماضي على اغتيال خامنئي، وصف مدفيديف تلك العملية بأنها "عمل عسكري وحشي" نُفذ في انتهاك كامل لكافة معايير ومبادئ القانون الدولي.

 
 


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