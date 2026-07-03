الرئيس الإيراني يشكر روسيا على دعمها لبلاده

والتقى مدفيديف بالرئيس الإيراني خلال على هامش مراسم وداع المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي في العاصمة طهران.
وبدأت مراسم جنازة المرشد الإيراني السابق اليوم الجمعة مع مراسم منفصلة للضيوف الأجانب والشخصيات السياسية والعامة.
وستُقام المراسم الرئيسية للجنازة في الفترة من 4 إلى 9 يوليو/تموز في عدة مدن إيرانية، على أن تُختتم بدفن آية الله في مسقط رأسه مشهد.
وفي وقت سابق أعلنت السلطات الإيرانية أن مراسم تشييع خامنئي ستكون على مسار جنائزي يستمر سبعة أيام بين طهران وقم والعراق ومشهد.
وفي تعليقه مطلع مارس الماضي على اغتيال خامنئي، وصف مدفيديف تلك العملية بأنها "عمل عسكري وحشي" نُفذ في انتهاك كامل لكافة معايير ومبادئ القانون الدولي.
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