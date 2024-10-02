الرئيس الإيراني يصل إلى قطر

وذكرت شبكة أنباء الطلبة الإيرانية أن الرئيس مسعود بزشكيان وصل إلى قطر، يوم الأربعاء، في زيارة مقررة بعد يوم من إطلاق طهران صواريخ على إسرائيل.
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