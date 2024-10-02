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الرئيس الإيراني يصل إلى قطر

بزشكيان
الرئيس الإيراني
الأربعاء، 02-10-2024 06:11 م

الوكيل الإخباري-    وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي.

وذكرت شبكة أنباء الطلبة الإيرانية أن الرئيس مسعود بزشكيان وصل إلى قطر، يوم الأربعاء، في زيارة مقررة بعد يوم من إطلاق طهران صواريخ على إسرائيل.

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