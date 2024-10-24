الرئيس الإيراني يوجه رسالة إلى إسرائيل

وأضاف أن الكيان الصهيوني تجاوز كل الخطوط الحمراء وأثبت بقتله للأبرياء أنه لا يلتزم بأي مبدأ إنساني.
وبين ان ما يهدد المنطقة هو الدعم غير المشروط من الولايات المتحدة ودول غربية للكيان الصهيوني.
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