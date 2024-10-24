الرئيس الإيراني يوجه رسالة إلى إسرائيل

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الإيراني "لا نسعى للحرب لكن إذا أراد أي طرف الاعتداء علينا فسيواجه ردا شديدا وحاسما".

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وأضاف أن الكيان الصهيوني تجاوز كل الخطوط الحمراء وأثبت بقتله للأبرياء أنه لا يلتزم بأي مبدأ إنساني.