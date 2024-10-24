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الرئيس الإيراني يوجه رسالة إلى إسرائيل

علم ايران
علم ايران
الخميس، 24-10-2024 01:14 ص

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الإيراني "لا نسعى للحرب لكن إذا أراد أي طرف الاعتداء علينا فسيواجه ردا شديدا وحاسما".

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وأضاف أن الكيان الصهيوني تجاوز كل الخطوط الحمراء وأثبت بقتله للأبرياء أنه لا يلتزم بأي مبدأ إنساني.


وبين ان ما يهدد المنطقة هو الدعم غير المشروط من الولايات المتحدة ودول غربية للكيان الصهيوني.

 
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