الرئيس الانتقالية لفنزويلا تقول إنها تخوض المحادثات مع الولايات المتحدة "من دون خوف"

الوكيل الإخباري- أعلنت الرئيسة الانتقالية لفنزويلا، ديلسي رودريغيز، أنها تخوض حوارا مع الولايات المتحدة "من دون خوف"، وذلك بعد إعلان مسؤول أميركي رفيع المستوى عن قرب زيارتها لواشنطن. اضافة اعلان





وقالت رودريغيز التي تتولى مهام الرئاسة منذ اعتقال القوات الأميركية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، "نحن بصدد عملية حوار ونعمل مع الولايات المتحدة، من دون أي خوف، لمواجهة خلافاتنا وصعوباتنا سواء تلك البالغة الحساسية أو الأقل حساسية، والتعامل معها عبر القنوات الدبلوماسية".

