الرئيس الانتقالية لفنزويلا تقول إنها تخوض المحادثات مع الولايات المتحدة "من دون خوف"

وقالت رودريغيز التي تتولى مهام الرئاسة منذ اعتقال القوات الأميركية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، "نحن بصدد عملية حوار ونعمل مع الولايات المتحدة، من دون أي خوف، لمواجهة خلافاتنا وصعوباتنا سواء تلك البالغة الحساسية أو الأقل حساسية، والتعامل معها عبر القنوات الدبلوماسية".
