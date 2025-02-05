الرئيس البرازيلي: لا يمكن لإنسان أن يستوعب ما قاله ترامب

وأضاف "لا يمكن لإنسان أن يستوعب ما قاله ترامب وأتساءل إن فكر أين سيعيش الفلسطينيون بأي بلد غير بلدهم".
وتابع "من عليه الاعتناء بغزة هم الفلسطينيون وما يحتاجونه هو إعادة إعمار كل ما تم تدميره".
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