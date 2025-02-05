الرئيس البرازيلي: لا يمكن لإنسان أن يستوعب ما قاله ترامب

الوكيل الإخباري- قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا "لا يمكن قبول أن يلتقي الرئيس الأميركي رئيس وزراء إسرائيل ويتفقا على احتلال غزة وتهجير أهلها".

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وأضاف "لا يمكن لإنسان أن يستوعب ما قاله ترامب وأتساءل إن فكر أين سيعيش الفلسطينيون بأي بلد غير بلدهم".