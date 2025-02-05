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الرئيس البرازيلي: لا يمكن لإنسان أن يستوعب ما قاله ترامب

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
الأربعاء، 05-02-2025 08:04 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا "لا يمكن قبول أن يلتقي الرئيس الأميركي رئيس وزراء إسرائيل ويتفقا على احتلال غزة وتهجير أهلها".

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وأضاف "لا يمكن لإنسان أن يستوعب ما قاله ترامب وأتساءل إن فكر أين سيعيش الفلسطينيون بأي بلد غير بلدهم".


وتابع "من عليه الاعتناء بغزة هم الفلسطينيون وما يحتاجونه هو إعادة إعمار كل ما تم تدميره".

 
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