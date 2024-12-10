الرئيس البرازيلي يخضع لعملية بعد تعرضه لنزيف في الدماغ

وقد أفادت مصادر من المستشفى السوري اللبناني Sírio-Libanes أن العملية تمت دون مضاعفات.
وقد تعرض الزعيم البرازيلي لحادث عندما سقط في الحمام واصطدم بمؤخرة رأسه في 19 أكتوبر في المقر الرئاسي، تلقى على إثرها خمس غرز وخضع لعدة فحوصات بالأشعة المقطعية. ولهذا السبب اضطر لولا إلى إلغاء رحلته إلى مدينة قازان الروسية لحضور قمة "بريكس" بناء على نصيحة طبية. وبعد السقوط صرح الرئيس البرازيلي بأن الحادث كان خطيرا.
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