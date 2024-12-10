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الرئيس البرازيلي يخضع لعملية بعد تعرضه لنزيف في الدماغ

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أرشيفية
الثلاثاء، 10-12-2024 12:41 م

الوكيل الإخباري- تعرض الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لنزيف في الدماغ ما أسفر عن نقله إلى المستشفى السوري اللبناني، ويخضع لعملية بضع القحف لإزالة الورم الدموي.

وقد أفادت مصادر من المستشفى السوري اللبناني Sírio-Libanes أن العملية تمت دون مضاعفات.

وقد تعرض الزعيم البرازيلي لحادث عندما سقط في الحمام واصطدم بمؤخرة رأسه في 19 أكتوبر في المقر الرئاسي، تلقى على إثرها خمس غرز وخضع لعدة فحوصات بالأشعة المقطعية. ولهذا السبب اضطر لولا إلى إلغاء رحلته إلى مدينة قازان الروسية لحضور قمة "بريكس" بناء على نصيحة طبية. وبعد السقوط صرح الرئيس البرازيلي بأن الحادث كان خطيرا.

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RT

 
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