الأربعاء 2026-05-06 06:13 ص

الرئيس البرازيلي يلتقي مع ترامب الخميس

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (يمين) والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
الأربعاء، 06-05-2026 05:38 ص
الوكيل الإخباري-   يلتقي الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، وفق ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض.اضافة اعلان


وقال المسؤول الثلاثاء "سيستضيف الرئيس ترامب الرئيس لولا في زيارة عمل الخميس. سيناقشان مسائل اقتصادية وأمنية ذات اهتمام مشترك".

والتقى ترامب ولولا مرة واحدة وكانت في ماليزيا العام الماضي.

أما الاجتماع الثاني الذي كان مقررا عقده في واشنطن في وقت سابق من هذا العام فلم يُعقد.

ويختلف لولا (80 عاما) وترامب (79 عاما) بشأن العديد من القضايا مثل التعددية والتجارة الدولية ومكافحة تغير المناخ.

وتحسنت العلاقة بعد اجتماعهما في ماليزيا الذي أدى إلى رفع الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على البرازيل.

لكن لولا كثيرا ما ينتقد السياسة الخارجية لدونالد ترامب، خصوصا في ما يتعلق بالحرب على إيران وإطاحة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو.
 
 


