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الرئيس البيلاروسي يتجه إلى الصين في زيارة رسمية

الرئيس البيلاروسي يتجه إلى الصين في زيارة رسمية
الرئيس البيلاروسي يتجه إلى الصين في زيارة رسمية
 
الإثنين، 02-06-2025 11:59 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت وكالة "بيلتا" نقلا عن الرئاسة البيلاروسية، أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو يزور الصين في الفترة من 2 إلى 4 يونيو.اضافة اعلان


وأضافات الوكالة أنه من المقرر أن يجري لوكاشينكو محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث من المفترض أن يناقش الزعيمان في بكين أولا، في لقاء فردي، ثم في جلسة غير رسمية، حالة وآفاق تطور العلاقات البيلاروسية الصينية، وتعزيز مضامينها العملية من خلال تنفيذ المشاريع المشتركة وتعزيز المبادرات متعددة الأطراف.

كما ستركز المناقشات على قضايا التعاون الدولي. بالإضافة إلى ذلك، سيتضمن برنامج الزيارة أيضا محادثات ولقاءات أخرى.

روسيا اليوم
 
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