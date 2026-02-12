الرئيس التايواني يؤكد أن بلاده ليست "ورقة مساومة" في المفاوضات الصينية الأميركية

وقال لاي الثلاثاء "ليست هناك حاجة للولايات المتحدة لوضع تايوان في إطار ورقة مساومة في أي مناقشات مع الصين".
وأعرب عن رغبته في تعزيز التعاون الدفاعي مع أوروبا، حيث تسعى الجزيرة الديمقراطية لدعم إجراءات الحماية في وجه الصين.
وقال لاي "أود أن تعزز تايوان وأوروبا تعاونهما في مجال الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا الدفاعية".
وحذّر لاي دول المنطقة من أنها ستكون أهدافا تالية في حال هاجمت الصين الجزيرة الديمقراطية.
