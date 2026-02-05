الخميس 2026-02-05 08:49 ص

الرئيس التايواني يقول إن علاقة بلاده مع واشنطن "متينة" وسط تحذير صيني من بيعه أسلحة

علما تايوان والولايات المتحدة
الخميس، 05-02-2026 08:00 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته الخميس إن العلاقات بين تايوان والولايات المتحدة "متينة كالصخر" وإن برامج التعاون ستستمر، وذلك بعد أن تطرق اتصال بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الجزيرة التي تشكّل صراعا في العلاقات الصينية التايوانية.اضافة اعلان


وفي الاتصال الذي جرى الأربعاء، قال شي لترامب إن على الولايات المتحدة أن تتعامل "بحذر" مع مبيعات الأسلحة إلى الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.

وفي حديثه للصحفيين في وسط تايوان، قال لاي إن تايوان والولايات المتحدة لديهما قنوات اتصال قوية.

وأضاف لاي "العلاقات بين تايوان والولايات المتحدة متينة كالصخر؛ وستستمر جميع برامج التعاون ولن تتغير".

وأوضح أن التزامات الولايات المتحدة تجاه تايوان ستظل كما هي من دون تغيير، تماما كما أن حقيقة أن تايوان ليست جزءا من جمهورية الصين الشعبية ستظل من دون تغيير.

ولا تربط الولايات المتحدة، شأنها شأن معظم الدول، علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها أهم داعم دولي للجزيرة، وهي ملزمة قانونا بتزويدها بوسائل للدفاع عن نفسها.
 
 


