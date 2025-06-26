الرئيس التركي يؤكد ضرورة تطوير نظام دفاع جوي متكامل رغم امتلاك S-400

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية من نوع إس-400 وحدها لا تكفي لتلبية جميع احتياجات بلاده في مجال الدفاع الجوي.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين المرافقين له عقب عودته من لاهاي حيث تم عقد قمة حلف الناتو.

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وأوضح أردوغان وفقا لما نقلته وكالة الأناضول: "نظام الدفاع الجوي لا يقتصر على إس-400. وقد أدرك الرأي العام لدينا هذا بوضوح في الأيام الأخيرة [بسبب النزاع في المنطقة]. نحن بحاجة إلى إنشاء منظومة دفاع جوي متعددة المستويات. من المهم جدا امتلاك صواريخ تعمل على ارتفاعات مختلفة بطريقة متناسقة".



وأشار إلى أن تركيا حققت تقدما كبيرا في قدراتها الصاروخية لكنه لا يزال غير كاف، قائلا: "نحن نبني منظومة متكاملة تسمى 'القبة الفولاذية'. نحن ندمج أنظمة دفاع جوي متعددة الارتفاعات وأجهزة استشعار وأنظمة حرب إلكترونية طورناها بقدراتنا الذاتية".