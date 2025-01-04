 
السبت 2025-01-04 01:11 م
 

الرئيس التشيلي أول زعيم لاتيني يزور القطب الجنوبي

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
السبت، 04-01-2025 09:56 ص

الوكيل الإخباري- أفاد المكتب الصحفي للرئاسة التشيلية بأن رئيس البلاد غابرييل بوريتش توجه إلى القارة القطبية الجنوبية ليصبح أول زعيم من أمريكا اللاتينية يزور القطب الجنوبي.

اضافة اعلان

 
وقال المكتب في بيان له: "عملية "النجم القطبي 3" هي أول رحلة يقوم بها رئيس أمريكي لاتيني حالي إلى القطب الجنوبي. وتشمل زيارة إلى المحطة القطبية المشتركة (التشيلية) "غلاسيار يونيون" ومحطة "أموندسن-سكوت" الأمريكية".


وأشار البيان إلى أنه إلى جانب بوريتش، سافرت وزيرة الدفاع الوطني مايا فرنانديز ووزيرة البيئة مايسا روخاس بالإضافة إلى قادة القوات الجوية والبحرية والبرية التشيلية وعالمين تشيليين إلى القارة القطبية الجنوبية.

 

وأوضح أن "الأهداف العلمية هذه الجولة هي دراسة الخصائص الكيميائية والبصرية للثلوج السطحية في القطب الجنوبي".


وقال بوريتش خلال بث مباشر من القطب الجنوبي إن رحلته تؤكد مرة أخرى أن تشيلي مرتبطة بالقطب الجنوبي وهي تلتزم بضمان الحفاظ على القارة القطبية الجنوبية "قارة العلم والسلام لسنوات عديدة قادمة".


وتشيلي لديها 4 محطات دائمة نشطة وعدد من المحطات الموسمية في منطقة القطب الجنوبي.

 

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

قطاع غزة المدمر

فلسطين ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 45,717 شهيدا و108,856 مصابا

جانب من المساعدات

عربي ودولي وصول أول طائرة مساعدات مصرية إلى دمشق

من موقع الحادث

منوعات مصرع 6 أشخاص وإصابة 32 جراء سقوط حافلة في البيرو

الدفاع المدني

خاص بالوكيل مدفأة تسبّبت بكارثة… وفاة رضيع و6 اصابات بحريق منزل بالكرك

أرشيفية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا السبت

تعبيرية

عربي ودولي فايروس جديد ينتشر ويثير الهلع .. يشبه الإنفلونزا ولا علاج له

تعبيرية

أخبار محلية "الأعلى لذوي الإعاقة": إنجازات نوعية للتمكين والدمج عام

لقطة من الفيديو

منوعات أجسام غامضة في سماء السعودية تثير الجدل.. وفلكية جدة تحسم الأمر



 




الأكثر مشاهدة