الرئيس التشيلي أول زعيم لاتيني يزور القطب الجنوبي

وقال المكتب في بيان له: "عملية "النجم القطبي 3" هي أول رحلة يقوم بها رئيس أمريكي لاتيني حالي إلى القطب الجنوبي. وتشمل زيارة إلى المحطة القطبية المشتركة (التشيلية) "غلاسيار يونيون" ومحطة "أموندسن-سكوت" الأمريكية".
وأشار البيان إلى أنه إلى جانب بوريتش، سافرت وزيرة الدفاع الوطني مايا فرنانديز ووزيرة البيئة مايسا روخاس بالإضافة إلى قادة القوات الجوية والبحرية والبرية التشيلية وعالمين تشيليين إلى القارة القطبية الجنوبية.
وقال بوريتش خلال بث مباشر من القطب الجنوبي إن رحلته تؤكد مرة أخرى أن تشيلي مرتبطة بالقطب الجنوبي وهي تلتزم بضمان الحفاظ على القارة القطبية الجنوبية "قارة العلم والسلام لسنوات عديدة قادمة".
وتشيلي لديها 4 محطات دائمة نشطة وعدد من المحطات الموسمية في منطقة القطب الجنوبي.
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