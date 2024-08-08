الرئيس التونسي يقيل رئيس الحكومة الحشاني ويعين المدوري خلفا له

الوكيل الإخباري- أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأربعاء، رئيس الحكومة أحمد الحشاني، وعين وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري خلفًا له.



وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس سعيد استقبل، ظهر أمس الأربعاء، بقصر قرطاج، كمال المدوري، وزير الشؤون الاجتماعية، وقرّر تكليفه برئاسة الحكومة خلفًا لأحمد الحشاني.



وكان المدوري، الرئيس السابق "للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" (حكومي)، قد تولى وزارة الشؤون الاجتماعية في أيار الماضي، وهو من مواليد 25 كانون الثاني 1974 بمدينة تبرسق شمال تونس، وحاصل على شهادة الدكتوراه مرحلة ثالثة في قانون المجموعة الأوروبية والعلاقات المغاربية الأوروبية، وعلى شهادة الأستاذية في العلوم القانونية من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.