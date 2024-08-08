الرئيس التونسي يقيل رئيس الحكومة

وقالت الرئاسة في بيان صدر ليل الاربعاء / الخميس ، إن "رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل ظهر هذا اليوم بقصر قرطاج، السيد كمال المدوري، وزير الشؤون الاجتماعية، وقرر تكليفه برئاسة الحكومة خلفا للسيد أحمد الحشاني".
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