الرئيس التونسي يقيل رئيس الحكومة

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الوكيل الإخباري- - أقال الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الحكومة أحمد الحشاني، وعيّن مكانه وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري.



وقالت الرئاسة في بيان صدر ليل الاربعاء / الخميس ، إن "رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل ظهر هذا اليوم بقصر قرطاج، السيد كمال المدوري، وزير الشؤون الاجتماعية، وقرر تكليفه برئاسة الحكومة خلفا للسيد أحمد الحشاني".