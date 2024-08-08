 
الخميس 2024-08-08 10:03 ص
 
 

الرئيس التونسي يقيل رئيس الحكومة

تعيين وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري
تعيين وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري




 

الخميس، 08-08-2024 06:40 ص
الوكيل الإخباري-    - أقال الرئيس التونسي قيس سعيد  رئيس الحكومة أحمد الحشاني، وعيّن مكانه وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري.

وقالت الرئاسة في بيان صدر ليل الاربعاء / الخميس ، إن "رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل ظهر هذا اليوم  بقصر قرطاج، السيد كمال المدوري، وزير الشؤون الاجتماعية، وقرر تكليفه برئاسة الحكومة خلفا للسيد أحمد الحشاني".
gnews

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