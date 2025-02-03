الرئيس السوري أحمد الشرع يزور تركيا الثلاثاء

وقال فخر الدين آلتون، رئيس دائرة الإعلام والاتصال في الرئاسة التركية، في منشور على منصة "إكس": "سيقوم الرئيس الانتقالي للجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، بزيارة إلى أنقرة يوم الثلاثاء 4 فبراير، بدعوة من رئيسنا رجب طيب أردوغان".
وأشار إلى أنه خلال المحادثات التي ستجرى في المجمع الرئاسي، سيتم بحث آخر التطورات في سوريا من جميع الجوانب، وتقييم الخطوات المشتركة التي يجب أن يتخذها البلدان، من أجل التعافي الاقتصادي والاستقرار والأمن المستدام في البلاد.
كما ستركز المحادثات أيضا على الدعم الذي يمكن تقديمه للإدارة الانتقالية والشعب السوري على المنصات متعددة الأطراف.
وأكد آلتون على أن "العلاقات التركية السورية، التي عادت إلى طبيعتها بعد استعادة سورية لحريتها، سوف تتعزز وتكتسب بعدا جديدا، مع زيارة السيد أحمد الشرع والوفد المرافق له".
روسيا اليوم
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