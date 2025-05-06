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الرئيس السوري أحمد الشرع يستعرض مهاراته في كرة السلة - فيديو

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من الفيديو
 
الثلاثاء، 06-05-2025 08:51 ص

الوكيل الإخباري- نشر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مشاهد على منصة "انستغرام" تظهره مع الرئيس السوري أحمد الشرع وهما يلعبان كرة السلة دون جمهور في أحد الملاعب ليلا.

وعلق الشيباني على الفيديو: "على هامش معركة بناء وطننا".

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RT

 
gnews

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