الرئيس السوري أحمد الشرع يستعرض مهاراته في كرة السلة - فيديو

وعلق الشيباني على الفيديو: "على هامش معركة بناء وطننا".
الرئيس السوري أحمد الشرع يستعرض مهاراته في كرة السلة رفقة وزير خارجيته أسعد الشيباني pic.twitter.com/YXOMN9QJg9— شبكة رصد (@RassdNewsN) May 6, 2025
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