الرئيس السوري أحمد الشرع يستعرض مهاراته في كرة السلة - فيديو

الوكيل الإخباري- نشر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مشاهد على منصة "انستغرام" تظهره مع الرئيس السوري أحمد الشرع وهما يلعبان كرة السلة دون جمهور في أحد الملاعب ليلا.



وعلق الشيباني على الفيديو: "على هامش معركة بناء وطننا".

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الرئيس السوري أحمد الشرع يستعرض مهاراته في كرة السلة رفقة وزير خارجيته أسعد الشيباني pic.twitter.com/YXOMN9QJg9 May 6, 2025