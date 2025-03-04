الرئيس السوري أحمد الشرع يصل القاهرة

الوكيل الإخباري- وصل، اليوم الثلاثاء، الرئيس السوري أحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية الطارئة للزعماء العرب، لأجل غزة المنعقدة بالقاهرة.



وتلقى الرئيس السوري دعوة رسمية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية.

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