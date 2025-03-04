الرئيس السوري أحمد الشرع يصل القاهرة

وتلقى الرئيس السوري دعوة رسمية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية.
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