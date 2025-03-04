 
الثلاثاء 2025-03-04 09:12 م
 

الرئيس السوري: ما يحدث اليوم في غزة جرس إنذار لنا جميعا

الرئيس السوري
الرئيس السوري
الثلاثاء، 04-03-2025 09:06 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس السوري "عودتنا إلى الجامعة العربية تأكيد على أن سوريا ستسعى لتعزيز أمن واستقرار المنطقة".

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وأضاف "نرى اليوم محاولات جديدة لفرض حلول تسعى لإعادة رسم خرائط المنطقة على حساب دم الفلسطينيين".


وبين الدعوة لتهجير الفلسطينيين تهديد للأمة العربية بأسرها مشيرا الى ان  التهجير نواة مشروع أوسع يسعى لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.


وتاب "ما يحدث اليوم في غزة جرس إنذار لنا جميعا".


وأضاف ان على الدول العربية توحيد مواقفها وتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني.

 
gnews

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