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الرئيس السوري يزور تركيا والإمارات الأسبوع المقبل

الرئيس السوري أحمد الشرع
الرئيس السوري أحمد الشرع
 
الأحد، 06-04-2025 11:45 م

الوكيل الإخباري-   تداولت وسائل إعلام سورية أنباء حول عزم الرئيس السوري أحمد الشرع زيارة تركيا والإمارات الأسبوع القادم.

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وستكون هذه الزيارة هي الأولى للشرع إلى الإمارات، فيما زار الرئيس السوري في بداية شهر فبراير الماضي العاصمة التركية أنقرة في أول زيارة التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

كما وجه رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم اليوم دعوة رسمية إلى الشرع لزيارة ماليزيا في أقرب فرصة، بما يعزز أواصر التعاون والصداقة بين الشعبين.

 
gnews

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