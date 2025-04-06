الرئيس السوري يزور تركيا والإمارات الأسبوع المقبل

كما وجه رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم اليوم دعوة رسمية إلى الشرع لزيارة ماليزيا في أقرب فرصة، بما يعزز أواصر التعاون والصداقة بين الشعبين.
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