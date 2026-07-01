الرئيس السوري يسمي آخر 70 عضوا في مجلس الشعب الانتقالي

الوكيل الإخباري- سمى الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، أعضاء الثلث المتبقي من مجلس الشعب الانتقالي، بعد أشهر من اختيار الثلثين الآخرين عبر لجان انتخابية، على أن يعقد المجلس الاثنين المقبل أولى جلساته، بعد إطاحة الحكم السابق.

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وتلا رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد أسماء الأعضاء السبعين المعينين بموجب مرسوم رئاسي.