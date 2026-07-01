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الرئيس السوري يسمي آخر 70 عضوا في مجلس الشعب الانتقالي

الرئيس السوري أحمد الشرع. دمشق
أحمد الشرع
 
الأربعاء، 01-07-2026 02:08 م

الوكيل الإخباري-   سمى الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، أعضاء الثلث المتبقي من مجلس الشعب الانتقالي، بعد أشهر من اختيار الثلثين الآخرين عبر لجان انتخابية، على أن يعقد المجلس الاثنين المقبل أولى جلساته، بعد إطاحة الحكم السابق.

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وتلا رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد أسماء الأعضاء السبعين المعينين بموجب مرسوم رئاسي.


وقال الأمين العام للمجلس محمد حمزة شموط إن الأعضاء السبعين يتوزعون بين 55 رجلا و15 امرأة، بينهم 13 معتقلا سابقا في سجون نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

 
 


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