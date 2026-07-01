الرئيس السوري يسمي آخر 70 عضوا في مجلس الشعب الانتقالي

وتلا رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد أسماء الأعضاء السبعين المعينين بموجب مرسوم رئاسي.
وقال الأمين العام للمجلس محمد حمزة شموط إن الأعضاء السبعين يتوزعون بين 55 رجلا و15 امرأة، بينهم 13 معتقلا سابقا في سجون نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
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