الرئيس السوري يصدر قرارا بتشكيل مجلس للأمن القومي

12:54 ص

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الوكيل الإخباري- أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، قرارا بتشكيل مجلس للأمن القومي، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا". اضافة اعلان





وجاء القرار وفق ما نشرت سانا بهدف تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية في سوريا، إذ يتألف مجلس الأمن القومي من وزير الخارجية السوري، ووزير الدفاع السوري، ومدير الاستخبارات العامة في سوريا، ووزير الداخلية السوري، إضافة إلى "مقعدان استشاريان"، يتم تعيينهما من قبل رئيس الجمهورية وفقا للكفاءة والخبرة، ومقعد تقني تخصصي، يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية لمتابعة الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة.



وبحسب القرار فإن اجتماعات مجلس الأمن القومي تعقد بشكل دوري أو بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، ويتخذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور بين الأعضاء.



وأشار إلى أن مهام مجلس الأمن القومي وآلية عمله تحدد "بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات".