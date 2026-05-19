الثلاثاء 2026-05-19 04:13 م

الرئيس السوري يصدر مرسوما يمنع إدخال البضائع الإسرائيلية

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 19-05-2026 03:04 م

الوكيل الإخباري- أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما خاصا بالجمارك، يمنع إدخال البضائع الإسرائيلية إلى البلاد.

اضافة اعلان


ووفق المرسوم الذي أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"، فقد نصت المادة 112 على أنه يمنع دخول أصناف من البضائع إلى المنطقة الحرة المشتركة مع الأردن، من بينها "البضائع الممنوعة لمخالفتها لأحكام مقاطعة إسرائيل، أو لأحكام النظام العام التي تحدد من السلطات ذات الاختصاص".


فيما جاء في المادة 206 أن المحكمة الجمركية تحكم بـ"النفاذ المعجل" في عدة حالات، بينها "إذا كانت البضاعة المهربة مخدرات، أو أسلحة حربية، أو ذخائر، أو بضائع إسرائيلية، أو بضائع ممنوعة معينة مهما بلغت قيمتها".


وتأتي هذه الإجراءات تأكيدا على الموقف الرسمي السوري تجاه "قوانين مقاطعة إسرائيل" الصادرة عن جامعة الدول العربية منذ خمسينات القرن الماضي.


وتحظر القوانين السورية أي شكل من أشكال العلاقات التجارية أو الاقتصادية أو الاستثمارية مع إسرائيل، وتعتبر دخول أي منتج إسرائيلي إلى الأسواق المحلية أو المناطق الحرة جريمة تهريب كبرى تمس الأمن القومي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الدعم السريع تنفي الإفراج عن متهم بانتهاكات في السودان

عربي ودولي الدعم السريع تنفي الإفراج عن متهم بانتهاكات في السودان

ل

اقتصاد محلي 21.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الصفدي يبحث في البرتغال تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي

أخبار محلية الصفدي يبحث في البرتغال تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي

عبيدات: الدواجن ليست خطراً.. و "نظام الطيبات" لا يقوم على معايير علمية

خاص بالوكيل عبيدات: الدواجن ليست خطراً.. و "نظام الطيبات" لا يقوم على معايير علمية

ل

عربي ودولي الرئيس السوري يصدر مرسوما يمنع إدخال البضائع الإسرائيلية

ل

أخبار الشركات منصّة زين وطماطم و “Replit” يختتمون هاكاثون الألعاب المدعومة بالذكاء الاصطناعي

عبوة ناسفة زرعت داخل مركبة استهدفت مركز إدارة التسليح في دمشق

عربي ودولي عبوة ناسفة زرعت داخل مركبة استهدفت مركز إدارة التسليح في دمشق

ل

أخبار محلية وزارة الصناعة والتجارة تعلن عن تكثيف الرقابة على الأسواق قبيل وخلال عيد الأضحى



 
 






الأكثر مشاهدة

 