الرئيس السوري يصدر مرسوما يمنع إدخال البضائع الإسرائيلية

الوكيل الإخباري- أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما خاصا بالجمارك، يمنع إدخال البضائع الإسرائيلية إلى البلاد.

ووفق المرسوم الذي أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"، فقد نصت المادة 112 على أنه يمنع دخول أصناف من البضائع إلى المنطقة الحرة المشتركة مع الأردن، من بينها "البضائع الممنوعة لمخالفتها لأحكام مقاطعة إسرائيل، أو لأحكام النظام العام التي تحدد من السلطات ذات الاختصاص".



فيما جاء في المادة 206 أن المحكمة الجمركية تحكم بـ"النفاذ المعجل" في عدة حالات، بينها "إذا كانت البضاعة المهربة مخدرات، أو أسلحة حربية، أو ذخائر، أو بضائع إسرائيلية، أو بضائع ممنوعة معينة مهما بلغت قيمتها".



وتأتي هذه الإجراءات تأكيدا على الموقف الرسمي السوري تجاه "قوانين مقاطعة إسرائيل" الصادرة عن جامعة الدول العربية منذ خمسينات القرن الماضي.