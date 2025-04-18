الجمعة 2025-04-18 04:27 ص
 

الرئيس السوري يلتقي رئيس وزراء العراق في قطر للمرة الأولى

جانب من اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للمرة الأولى بالرئيس السوري أحمد الشرع
جانب من اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للمرة الأولى بالرئيس السوري أحمد الشرع
 
الجمعة، 18-04-2025 02:59 ص
الوكيل الإخباري-   اجتمع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للمرة الأولى بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في قطر بحضور الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على ما أفاد الإعلام الرسمي العراقي الخميس، وذلك بعد أشهر من العلاقات الحذرة بين بغداد ودمشق.اضافة اعلان


ولم تذكر وكالة الأنباء العراقية، نقلا عن مصدر مقرّب من حكومة بغداد، متى حدث "اللقاء الثلاثي" خلال "الزيارة السريعة" التي جاءت "بسبب الأحداث المتسارعة التي شهدتها المنطقة وخاصة ما يجري في سوريا".

وأشارت الوكالة إلى أن السوداني "جدّد إيضاح موقف العراق الثابت والمبدئي الداعي الى قيام عملية سياسية شاملة وحماية المكوّنات والتنوّع الاجتماعي والديني والوطني في سوريا".

وقال المصدر إن "النقاشات تطرّقت إلى فتح الحدود واستئناف التبادلات التجارية ودعوة إلى جامعة الدول العربية".

وأكدت الرئاسة السورية في بيان اللقاء الذي قالت إنه تم "بوساطة كريمة" من قطر.

وشدد الرئيس السوري ورئيس الوزراء العراقي وفقا للبيان على "ضرورة احترام سيادة واستقلال البلدين ورفض كافة أشكال التدخل الخارجي".
 
gnews

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