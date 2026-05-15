الرئيس الصيني سيزور الولايات المتحدة في الخريف بناء على دعوة ترامب

الوكيل الإخباري- سيزور الرئيس الصيني شي جينبينغ الولايات المتحدة خلال فصل الخريف بناء على الدعوة التي وجّهها إليه نظيره دونالد ترامب خلال زيارته إلى بكين التي اختتمت الجمعة، وفق ما أفاد به الإعلام الرسمي.

اضافة اعلان



وأوردت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا): "قال وزير الخارجية وانغ يي إن الرئيس الصيني شي جينبينغ سيقوم بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة في فصل الخريف من هذا العام بدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب".