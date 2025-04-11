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الرئيس الصيني: لا رابح في حرب الرسوم الجمركية

علم الصين
الصين
 
الجمعة، 11-04-2025 12:10 م

الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس الصيني، شي جينبينغ، أنه "لا رابح في حرب الرسوم الجمركية، وأن معارضة العالم لن تؤدي إلا إلى العزلة الذاتية".

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جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في العاصمة بكين اليوم الجمعة، وفقا لقناة (سي سي تي في) الرسمية.


وأضاف: "لأكثر من 70 عاما، اعتمدت تنمية الصين على الذات والعمل الجاد - ولم تعتمد قط على هبات الآخرين، ولم تخش قط أي قمع ظالم، وبصرف النظر عن كيفية تغير البيئة الخارجية، ستظل الصين واثقة، ومركزة على إدارة شؤونها الخاصة بكفاءة".

 
gnews

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