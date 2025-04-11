الرئيس الصيني: لا رابح في حرب الرسوم الجمركية

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الصيني، شي جينبينغ، أنه "لا رابح في حرب الرسوم الجمركية، وأن معارضة العالم لن تؤدي إلا إلى العزلة الذاتية".

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جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في العاصمة بكين اليوم الجمعة، وفقا لقناة (سي سي تي في) الرسمية.