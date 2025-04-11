الرئيس الصيني: لا رابح في حرب الرسوم الجمركية

جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في العاصمة بكين اليوم الجمعة، وفقا لقناة (سي سي تي في) الرسمية.
وأضاف: "لأكثر من 70 عاما، اعتمدت تنمية الصين على الذات والعمل الجاد - ولم تعتمد قط على هبات الآخرين، ولم تخش قط أي قمع ظالم، وبصرف النظر عن كيفية تغير البيئة الخارجية، ستظل الصين واثقة، ومركزة على إدارة شؤونها الخاصة بكفاءة".
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