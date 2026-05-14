الرئيس الصيني يحذر ترامب من خطر نشوب صراع إذا أسيء التعامل مع قضية تايوان

وقال شي وفق القناة التلفزيونية الرسمية إن "قضية تايوان هي أهم قضية في العلاقات الصينية-الأميركية".
وأضاف "إذا تم التعامل معها بشكل خاطئ، قد يتصادم البلدان أو حتى يدخلان في صراع، ما يدفع العلاقة الصينية-الأميركية برمّتها إلى وضع شديد الخطورة".
وكان شي قال لترامب إن بلديهما يجب أن يكونا "شريكين لا خصمين" مضيفا أن "التعاون يفيد الجانبين، بينما المواجهة تضر بهما" مشيرا إلى أنه "سعيد" باستقبال ترامب في أول زيارة للرئيس الأميركي إلى الصين منذ العام 2017، فيما "العالم أمام مفترق طرق".
واستقبل شي نظيره ترامب في بكين حيث عقدا قمة لمناقشة العديد من القضايا الخلافية وتداعياتها العالمية، بدءا من التجارة وصولا إلى إيران وتايوان.
