الخميس 2026-05-14 08:12 ص

الرئيس الصيني يحذر ترامب من خطر نشوب صراع إذا أسيء التعامل مع قضية تايوان

الرئيس الصيني شي جينبينغ (يمين) والرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الخميس، 14-05-2026 07:45 ص
الوكيل الإخباري-   حذّر الرئيس الصيني شي جينبينغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، من نشوب صراع بين بلديهما إذا أسيء التعامل مع قضية تايوان المتمتعة بحكم ذاتي والتي تطالب بكين بضمها، وفق محطة "سي سي تي في" الرسمية.اضافة اعلان


وقال شي وفق القناة التلفزيونية الرسمية إن "قضية تايوان هي أهم قضية في العلاقات الصينية-الأميركية".

وأضاف "إذا تم التعامل معها بشكل خاطئ، قد يتصادم البلدان أو حتى يدخلان في صراع، ما يدفع العلاقة الصينية-الأميركية برمّتها إلى وضع شديد الخطورة".

وكان شي قال لترامب إن بلديهما يجب أن يكونا "شريكين لا خصمين" مضيفا أن "التعاون يفيد الجانبين، بينما المواجهة تضر بهما" مشيرا إلى أنه "سعيد" باستقبال ترامب في أول زيارة للرئيس الأميركي إلى الصين منذ العام 2017، فيما "العالم أمام مفترق طرق".

واستقبل شي نظيره ترامب في بكين حيث عقدا قمة لمناقشة العديد من القضايا الخلافية وتداعياتها العالمية، بدءا من التجارة وصولا إلى إيران وتايوان.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من مخيم قلنديا

فلسطين الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من مخيم قلنديا

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الرئيس الصيني شي جينبينغ (يمين) والرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي الرئيس الصيني يحذر ترامب من خطر نشوب صراع إذا أسيء التعامل مع قضية تايوان

هجوم جوي واسع النطاق يستهدف كييف

عربي ودولي هجوم جوي واسع النطاق يستهدف كييف

محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة اليوم

عربي ودولي محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة اليوم

https://www.hala.jo/%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b0%d9%8a%d8%b9/

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تشييع جثمان

أخبار محلية الأمن ينعى الملازم أول أحمد عرفة

طقس دافئ ورياح نشطة تثير الغبار في

الطقس طقس دافئ ورياح نشطة تثير الغبار في هذه المناطق



 
 






الأكثر مشاهدة

 