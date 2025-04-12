الرئيس العراقي يبحث مع نظيره الإيراني دعم الاستقرار في المنطقة

وبحسب بيان صدر عن مكتب الرئيس العراقي، بحث الرئيس العراقي هاتفيًا مع نظيره الايراني، تعزيز العلاقات بين البلدين، وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما بحث الجانبان تفعيل التنسيق في التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي، ويحد من التوترات في المنطقة.
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