الرئيس العراقي يبحث مع نظيره الإيراني دعم الاستقرار في المنطقة

الوكيل الإخباري- بحث الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، الجمعة، مع الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والحد من التوترات فيها.

اضافة اعلان



وبحسب بيان صدر عن مكتب الرئيس العراقي، بحث الرئيس العراقي هاتفيًا مع نظيره الايراني، تعزيز العلاقات بين البلدين، وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.