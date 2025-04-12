السبت 2025-04-12 01:43 ص
 

الرئيس العراقي يبحث مع نظيره الإيراني دعم الاستقرار في المنطقة

الرئيس العراقي
الرئيس العراقي
 
السبت، 12-04-2025 12:12 ص

الوكيل الإخباري-   بحث الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، الجمعة، مع الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والحد من التوترات فيها.

اضافة اعلان


وبحسب بيان صدر عن مكتب الرئيس العراقي، بحث الرئيس العراقي هاتفيًا مع نظيره الايراني، تعزيز العلاقات بين البلدين، وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.


كما بحث الجانبان تفعيل التنسيق في التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي، ويحد من التوترات في المنطقة.

 
gnews

أحدث الأخبار

المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت

عربي ودولي البيت الأبيض: جميع الخيارات مطروحة بشأن برنامج إيران النووي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

عربي ودولي أردوغان: تركيا تسعى لرفع العقوبات عن سوريا

نتنياهو

فلسطين الاعلام العبري: فريق التفاوض يجري اتصالات مكثفة مع الوسطاء

الرئيس العراقي

عربي ودولي الرئيس العراقي يبحث مع نظيره الإيراني دعم الاستقرار في المنطقة

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى

وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة

أخبار محلية وزير الاتصال الحكومي: الأردن سيبقى عصيا على كل الأخطار

النجدة

أخبار محلية 5 اصابات بأعيرة نارية بمشاجرة في عمان

مديرية الأمن العام تحتفي بمرور 104 أعوام على تأسيسها

أخبار محلية مديرية الأمن العام تحتفي بمرور 104 أعوام على تأسيسها



 
 





الأكثر مشاهدة