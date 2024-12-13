الرئيس الفرنسي يختار فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء

جاء الإعلان بعد اجتماع مطول استمر ساعتين بين ماكرون وبايرو في قصر الإليزيه صباح اليوم الجمعة، وفقا لشبكة يورونيوز الأوروبية.
بايرو، البالغ من العمر 73 عاما، هو زعيم حزب الحركة الديمقراطية ويتمتع بشعبية نسبية، حتى بين بعض نواب حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، رغم غياب الدعم الإجماعي من باقي الأطياف السياسية.
ويمثل تعيين بايرو خطوة حاسمة في وقت تواجه فيه فرنسا أزمات سياسية متصاعدة، مما يضع أمامه تحديات كبيرة في توحيد صفوف البرلمان وإعادة الاستقرار للحكومة.
بترا
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