 
الجمعة 2024-12-13 06:14 م
 

الرئيس الفرنسي يختار فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء

الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الفرنسي الجديد
الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الفرنسي الجديد
الجمعة، 13-12-2024 04:45 م
الوكيل الإخباري- أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم الجمعة، تعيين فرانسوا بايرو، السياسي الوسطي والحليف الوثيق للرئيس إيمانويل ماكرون، رئيسا جديدا للوزراء خلفا لميشال بارنييه الذي سقطت حكومته بعد تصويت بحجب الثقة في 4 كانون أول الجاري.اضافة اعلان


جاء الإعلان بعد اجتماع مطول استمر ساعتين بين ماكرون وبايرو في قصر الإليزيه صباح اليوم الجمعة، وفقا لشبكة يورونيوز الأوروبية.

بايرو، البالغ من العمر 73 عاما، هو زعيم حزب الحركة الديمقراطية ويتمتع بشعبية نسبية، حتى بين بعض نواب حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، رغم غياب الدعم الإجماعي من باقي الأطياف السياسية.

ويمثل تعيين بايرو خطوة حاسمة في وقت تواجه فيه فرنسا أزمات سياسية متصاعدة، مما يضع أمامه تحديات كبيرة في توحيد صفوف البرلمان وإعادة الاستقرار للحكومة.

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية الأمن يلقي القبض على قاتل أحد المواطنين في إربد

الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الفرنسي الجديد

عربي ودولي الرئيس الفرنسي يختار فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء

الجولة الرابعة للحوار الإستراتيجي بين مصر والصين

عربي ودولي مصر: القوة العسكرية وغطرستها لن تحقق الاستقرار لإسرائيل

إدارة مياه محافظة عجلون

أخبار محلية عجلون: 10ملايين دينار لتحسين شبكات المياه

وزارة التنمية

أخبار محلية التنمية الاجتماعية: مغادرة 23 مصابا بحريق دار مسنين المستشفى

غزة

فلسطين استشهاد 10فلسطينيين جراء قصف الاحتلال مناطق في غزة

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يرتكب 3 مجازر بغزة

مستشفى البشير

أخبار محلية مدير مستشفيات البشير: خروج 12 مسنا والحالات الأخرى قيد التقييم



 




الأكثر مشاهدة