الرئيس الفرنسي يدعو نتنياهو إلى العودة لوقف إطلاق النار في غزة

وكتب الرئيس الفرنسي على منصة "اكس" "دعوتُ رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى وضع حد للضربات على غزة والعودة إلى وقف إطلاق النار، الذي يجب على حماس قبوله، وشددتُ على ضرورة استئناف المساعدات الإنسانية فورًا".
إلى ذلك، دعا ماكرون إسرائيل، اليوم الأحد، إلى "الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار" في لبنان، حيث قصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت الجمعة الماضية للمرة الأولى بعد أربعة أشهر من هدنة هشة.
وأضاف، أن "هذا الطلب موجه إلى جميع الأطراف من أجل ضمان الأمن التام للسكان المدنيين على جانبي الخط الأزرق" بين إسرائيل ولبنان.
وقال ماكرون أيضًا إنه ناقش مع نتنياهو "استقرار سوريا واستعادة سيادتها الكاملة"، وذلك بعدما تحدث الجمعة الماضية إلى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع.
بترا
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