الرئيس الفرنسي يزور لبنان الجمعة

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الوكيل الإخباري- يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان، الجمعة، على ما أعلن البلدان الثلاثاء، في أول زيارة لرئيس دولة إلى بيروت منذ وصول جوزاف عون إلى سدّة الرئاسة. اضافة اعلان





وتعد فرنسا من أبرز داعمي للبنان، وكانت في عداد 5 دول عملت منذ العام الماضي على الدفع باتجاه انتخاب رئيس للبلاد، كما تشرف مع الولايات المتحدة على تنفيذ اتفاق لوقف لإطلاق النار في الحرب بين لبنان وإسرائيل.



وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن عون بحث مع السفير الفرنسي ايرفيه ماغرو "الترتيبات المتعلقة بالزيارة التي يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القيام بها إلى لبنان يوم الجمعة المقبل".



وفي وقت لاحق، أكد الإليزيه موعد الزيارة، مشيرا في بيان إلى أن ماكرون سيجدد خلالها تمنياته "تشكيل حكومة قوية في أقرب وقت ممكن، قادرة على توحيد لبنان بجميع تنوعاته، من أجل تنفيذ الإصلاحات الضرورية لإنعاش البلاد".