الرئيس الفنزويلي وزوجته يصلان إلى نيويورك للمثول أمام المحكمة الفيدرالية

تم نقل مادورو بواسطة مروحية إلى مانهاتن، تمهيدا لنقله إلى مركز احتجاز في بروكلين لمحاكمته بتهم مرتبطة بالاتجار بالمخدرات.
وكشفت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مسؤول فنزويلي، عن مقتل 40 شخصا على الأقل، من بينهم جنود ومدنيون، في الهجوم الأميركي على فنزويلا.
من جانبها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول تأكيده أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى لعقد جلسة توجيه الاتهام لمادورو في أسرع وقت ممكن.
وكان الرئيس الأميركي قد نشر صورة لمادورو وهو في حالة اعتقال على متن السفينة الحربية "يو إس إس إيوا جيما"، وهدد خلال مؤتمر صحفي بشن "هجوم آخر وأكبر حجما إذا تطلب الأمر".
وأكد ترامب في وقت سابق اعتقال مادورو وزوجته واقتيادهما جوا إلى خارج البلاد بعد تنفيذ ضربات واسعة النطاق على فنزويلا فجر السبت، مشيرا إلى أن إدارته تبحث عن بديل محتمل له.
