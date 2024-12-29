الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يرفض المثول للاستجواب للمرة الثالثة

الوكيل الإخباري- رفض رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سيوك يول، اليوم الأحد، المثول للاستجواب للمرة الثالثة، بشأن فرضه قصير الأمد للأحكام العرفية.



وقال مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، الذي يتولى القضية إن "يون لم يحضر إلى مكتبه في غواتشون، جنوب سيئول مباشرة، في الساعة العاشرة صباحا كما طلب المكتب".

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ويمثل هذا الاستدعاء الثالث الذي يتجاهله "يون بعد تجاهل استدعائين سابقين للاستجواب".

ومع رفض يون المتكرر، من المتوقع على نطاق واسع أن يسعى مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، للحصول على مذكرة من المحكمة لاعتقاله.



وعادة ما تعتبر ثلاثة استدعاءات الحد الأقصى قبل أن تسعى وكالة التحقيق إلى إصدار مذكرة اعتقال ضد المشتبه به، وفق ما أفادت وكالة "يونهاب".



وبدأت أزمة سياسية في كوريا الجنوبية مطلع ديسمبر الجاري، عندما فرض الرئيس يون سيوك يول، المعزول حاليا، الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ 45 عاما في البلاد قبل أن يتراجع تحت ضغط البرلمان.