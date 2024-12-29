الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يرفض المثول للاستجواب للمرة الثالثة

وقال مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، الذي يتولى القضية إن "يون لم يحضر إلى مكتبه في غواتشون، جنوب سيئول مباشرة، في الساعة العاشرة صباحا كما طلب المكتب".
ويمثل هذا الاستدعاء الثالث الذي يتجاهله "يون بعد تجاهل استدعائين سابقين للاستجواب".
وعادة ما تعتبر ثلاثة استدعاءات الحد الأقصى قبل أن تسعى وكالة التحقيق إلى إصدار مذكرة اعتقال ضد المشتبه به، وفق ما أفادت وكالة "يونهاب".
وبدأت أزمة سياسية في كوريا الجنوبية مطلع ديسمبر الجاري، عندما فرض الرئيس يون سيوك يول، المعزول حاليا، الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ 45 عاما في البلاد قبل أن يتراجع تحت ضغط البرلمان.
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