 
الأحد 2024-12-29 04:08 م
 

الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يرفض المثول للاستجواب للمرة الثالثة

ت
أرشيفية
الأحد، 29-12-2024 01:53 م

الوكيل الإخباري- رفض رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سيوك يول، اليوم الأحد، المثول للاستجواب للمرة الثالثة، بشأن فرضه قصير الأمد للأحكام العرفية.

وقال مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، الذي يتولى القضية إن "يون لم يحضر إلى مكتبه في غواتشون، جنوب سيئول مباشرة، في الساعة العاشرة صباحا كما طلب المكتب".

اضافة اعلان


ويمثل هذا الاستدعاء الثالث الذي يتجاهله "يون بعد تجاهل استدعائين سابقين للاستجواب".

 

ومع رفض يون المتكرر، من المتوقع على نطاق واسع أن يسعى مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، للحصول على مذكرة من المحكمة لاعتقاله.


وعادة ما تعتبر ثلاثة استدعاءات الحد الأقصى قبل أن تسعى وكالة التحقيق إلى إصدار مذكرة اعتقال ضد المشتبه به، وفق ما أفادت وكالة "يونهاب".


وبدأت أزمة سياسية في كوريا الجنوبية مطلع ديسمبر الجاري، عندما فرض الرئيس يون سيوك يول، المعزول حاليا، الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ 45 عاما في البلاد قبل أن يتراجع تحت ضغط البرلمان. 

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

لانا

أخبار الشركات "Zain Esports " تحقق نموا كبيرا في المجتمع الإقليمي للألعاب الإلكترونية

الشمس

أخبار محلية الاردن ... تحذير من النظر إلى الشمس يوم السبت

الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد

عربي ودولي "طيور الأسد".. وثائق تكشف كيف تغلغلت المخابرات في سوريا ؟

خلال لقائه فعاليات شعبية

أخبار محلية العيسوي: الرؤية الملكية جعلت من الأردن نقطة التقاء وركيزة استقرار بالمنطقة

ن

أخبار محلية تنفيذ 157 مشروعا تنمويا وخدميا في محافظة معان خلال العام الحالي

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية الإجتماعية تلتقي رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية المؤقتة للإتحاد النسائي الأردني

ت

أخبار محلية تمديد دوام مكاتب ومديريات العمل حتى الساعة الخامسة مساء من الأحد للثلاثاء

ا

اقتصاد محلي عمومية غرفة تجارة الأردن تقرّ تقريرها عن عام 2023



 




الأكثر مشاهدة