الرئيس الكوري الجنوبي يعلن رفع الأحكام العرفية بعد تصويت البرلمان ضدها

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الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، الثلاثاء، أنه سيتم رفع الأحكام العرفية التي فرضها في وقت سابق، بعد تصويت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح إلغائها. وكان الرئيس قد برر فرض الأحكام العرفية باتهام المعارضة بأنها "قوى مناهضة للدولة"، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا ورفضًا من خصومه الذين اعتبروها غير دستورية وباطلة. اضافة اعلان





من جهتها، دعت واشنطن السلطات الكورية الجنوبية إلى "الالتزام" بتصويت البرلمان لرفع الأحكام العرفية، مشددة على أهمية احترام المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون. كما أعربت الأمم المتحدة عن "قلقها" من تطورات الأوضاع في كوريا الجنوبية، مؤكدة أنها تتابع المستجدات عن كثب، في ظل استمرار التوترات بين الحكومة والمعارضة.



وقال يون في خطاب متلفز: "قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية".



وقوبل الإعلان بفرحة في أوساط متظاهرين نزلوا إلى الشوارع احتجاجا على فرض الأحكام العرفية، خصوصا عند البرلمان. وكانت الجمعية الوطنية التي تهيمن عليها المعارضة، سارعت إلى التصويت على رفع الأحكام. لكن الجيش أكد أنه لن يقوم بذلك دون قرار من الرئيس.