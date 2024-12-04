الرئيس الكوري الجنوبي يعلن رفع الأحكام العرفية بعد تصويت البرلمان ضدها

من جهتها، دعت واشنطن السلطات الكورية الجنوبية إلى "الالتزام" بتصويت البرلمان لرفع الأحكام العرفية، مشددة على أهمية احترام المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون. كما أعربت الأمم المتحدة عن "قلقها" من تطورات الأوضاع في كوريا الجنوبية، مؤكدة أنها تتابع المستجدات عن كثب، في ظل استمرار التوترات بين الحكومة والمعارضة.
وقال يون في خطاب متلفز: "قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية".
وقوبل الإعلان بفرحة في أوساط متظاهرين نزلوا إلى الشوارع احتجاجا على فرض الأحكام العرفية، خصوصا عند البرلمان. وكانت الجمعية الوطنية التي تهيمن عليها المعارضة، سارعت إلى التصويت على رفع الأحكام. لكن الجيش أكد أنه لن يقوم بذلك دون قرار من الرئيس.
-
أخبار متعلقة
-
قصف مدفعي على مواقع لقوات سوريا الديمقراطية
-
مسؤولون إسرائيليون: سنهاجم أي عنصر من حزب الله جنوب الليطاني
-
اجتماعان طارئان لمجلس الجامعة العربية بشأن فلسطين وسوريا الأحد
-
هيئة البث الإسرائيلية: سوف نبلغ عن أي انتهاكات لوقف إطلاق النار مع لبنان
-
قرار باستئناف محاكمة نتنياهو يوم 10 ديسمبر
-
الجيش الإسرائيلي: قضينا على ممثل حزب الله في الجيش السوري
-
نتنياهو: وقف النار مع حزب الله لا يعني نهاية الحرب في لبنان
-
الإفراج عن مستشار نتنياهو المتهم بتسريب وثائق