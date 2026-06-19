الرئيس اللبناني: التصعيد الإسرائيلي يستهدف محاولات تثبيت وقف إطلاق النار

وقال عون إن الاعتداءات الأخيرة طالت عشرات الأبرياء، بينهم نساء وأطفال، مشيرا إلى أنها تستهدف عمليا كل المحاولات الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، لا سيما في ظل التطورات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران.
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