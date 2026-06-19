الرئيس اللبناني: التصعيد الإسرائيلي يستهدف محاولات تثبيت وقف إطلاق النار

الوكيل الإخباري- أدان الرئيس اللبناني جوزاف عون، الجمعة، التصعيد الإسرائيلي المستمر، معتبرا أن ما يشهده الجنوب والبقاع من توسع في الاعتداءات الإسرائيلية وما يرافقه من قتل وتدمير يشكل "تصعيدا خطيرا ومدانا".

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