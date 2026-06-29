الإثنين 2026-06-29 06:37 م

الرئيس اللبناني: عازمون على بسط سلطة الدولة بقواها المسلحة حتى حدودنا الجنوبية

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 29-06-2026 05:32 م

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون الإثنين خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر عزمه بسط سلطة الدولة "بقواها المسلحة" حتى الحدود الجنوبية، عقب توقيع اتفاق مع إسرائيل لإنهاء الحرب، سارع حزب الله إلى رفضه.

اضافة اعلان


وأوردت الرئاسة في بيان أن عون بحث مع كوبر "التحضيرات المتصلة ببدء تنفيذ الاتفاق الإطار الذي أُقرّ نتيجة المفاوضات اللبنانية الأميركية الإسرائيلية في واشنطن".


وأكد له "تصميم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية".


وبحث قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل مع قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي براد كوبر الاثنين، آلية تنفيذ الاتفاق الذي وقعه لبنان واسرائيل في واشنطن الأسبوع الماضي لإنهاء الحرب بينهما، ويضطلع الجيش اللبناني بدور محوري في تطبيقه.


وبموجب الاتفاق الإطار الذي نشرت الخارجية الأميركية نصه، يتعيّن على الجيش أن يستعيد "سلطته السيادية الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية"، بعد "التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك البنى التحتية المرتبطة بها، وهو ما سيتيح للجيش الإسرائيلي الانسحاب تدريجا من الأراضي اللبنانية".


وأورد الاتفاق أنه "سيتم تفصيل عناصر هذه العملية في ملحق أمني يُعد بدعم كامل من الولايات المتحدة، ويُشكل مكملا لهذا الاتفاق الإطار". إلا أن نص الملحق لم يُنشر بعد.


وأفاد الجيش اللبناني في بيان أن هيكل التقى كوبر الذي يزور لبنان الاثنين وبحثا "أهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المستقبل".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

شؤون برلمانية الفايز يلتقي في فرنسا المدير التنفيذي للشركة المنفذة لمشروع الناقل الوطني

ب

كأس العالم "لدي ثأر شخصي معهم".. نجم أستراليا يتوعد منتخب مصر

ل

عربي ودولي ماكرون: فرنسا وعُمان تعملان مع شركائهما على إزالة الألغام من مضيق هرمز

ب

أخبار محلية سفراء يطلعون على عدد من التجارب السياحية في وادي رم

ب

أخبار محلية مذكرة تفاهم لدعم تمكين المرأة اقتصاديا في إقليم البترا

ل

أخبار محلية وزير الثقافة: مهرجان جرش جزء من تمثلات السردية الأردنية

ل

عربي ودولي الرئيس اللبناني: عازمون على بسط سلطة الدولة بقواها المسلحة حتى حدودنا الجنوبية

ل

أخبار محلية الصناعة والتجارة: إجراءات استباقية حافظت على استقرار الأسواق



 
 






الأكثر مشاهدة

 