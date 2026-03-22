الأحد 2026-03-22 08:54 م

الرئيس اللبناني: قصف إسرائيل البنى التحتية "مقدمة لغزو بري"

الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون
الأحد، 22-03-2026 06:56 م

الوكيل الإخباري-   أدان الرئيس اللبناني جوزاف عون قصف إسرائيل لجسر حيوي في جنوب لبنان الأحد، معتبرا أن استهدافها للبنى التحتية هو "مقدمة لغزو بري".

اضافة اعلان


وقال عون في بيان صحفي، إن الضربة على جسر القاسمية على نهر الليطاني "تصعيد خطير، وانتهاك صارخ لسيادة لبنان، وتعتبر مقدمة لغزو بري طالما حذّر لبنان عبر القنوات الدبلوماسية من الانجرار إليه" واصفا الهجوم بأنه "عقاب جماعي بحق المدنيين".

 
 


