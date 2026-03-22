الرئيس اللبناني: قصف إسرائيل البنى التحتية "مقدمة لغزو بري"

الوكيل الإخباري- أدان الرئيس اللبناني جوزاف عون قصف إسرائيل لجسر حيوي في جنوب لبنان الأحد، معتبرا أن استهدافها للبنى التحتية هو "مقدمة لغزو بري".

