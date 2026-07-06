الرئيس اللبناني: لا مكان للحرب الأهلية في لبنان

وأوضح الرئيس عون أن خيار التفاوض مع الاحتلال كان المسار الوحيد المتبقي أمام الأطراف المعنية، بعدما أثبتت العمليات العسكرية والحرب فشلها في تحقيق الأهداف السياسية والأمنية المنشودة.
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