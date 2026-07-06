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الرئيس اللبناني: لا مكان للحرب الأهلية في لبنان

رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون
جوزاف عون
 
الإثنين، 06-07-2026 03:47 م

الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن استمرار وجود الاحتلال يقف عائقا أمام بسط سيادة الدولة وانتشار الجيش اللبناني، مشيرا إلى أن هذا الوضع لا يخدم تحقيق الأهداف المشتركة لبيروت وواشنطن.

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وجاءت تصريحات الرئيس اللبناني في إطار تقييم الأوضاع السياسية والميدانية الراهنة، مشددا على خيارات الدولة لحماية استقرارها الداخلي وحدودها.


وأوضح الرئيس عون أن خيار التفاوض مع الاحتلال كان المسار الوحيد المتبقي أمام الأطراف المعنية، بعدما أثبتت العمليات العسكرية والحرب فشلها في تحقيق الأهداف السياسية والأمنية المنشودة.

 
 


gnews

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