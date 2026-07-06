الرئيس اللبناني: لا مكان للحرب الأهلية في لبنان

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن استمرار وجود الاحتلال يقف عائقا أمام بسط سيادة الدولة وانتشار الجيش اللبناني، مشيرا إلى أن هذا الوضع لا يخدم تحقيق الأهداف المشتركة لبيروت وواشنطن.

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وجاءت تصريحات الرئيس اللبناني في إطار تقييم الأوضاع السياسية والميدانية الراهنة، مشددا على خيارات الدولة لحماية استقرارها الداخلي وحدودها.