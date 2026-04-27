الرئيس اللبناني: لم نخن الوطن .. والخائن هو من يجر وطنه للحرب لخدمة مصالح خارجية

02:15 م

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن وقف إطلاق النار يمثل الخطوة الأولى والشرط الأساسي للدخول في أي مفاوضات لاحقة، مشددًا على أن أولوية المرحلة الحالية تتمثل في إنهاء حالة الحرب وحماية لبنان من تداعيات التصعيد.





وقال عون إن هدفه يتمثل في إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل على غرار اتفاقية الهدنة، متسائلًا: "هل كانت اتفاقية الهدنة ذلًا؟"، في إشارة إلى رفضه الانتقادات الموجهة لمسار التفاوض.



وأضاف أن بعض الأطراف تتحدث عن الذهاب إلى المفاوضات دون إجماع وطني، متسائلًا في المقابل: "وهل من ذهب إلى الحرب ذهب بإجماع وطني؟".



وأشار الرئيس اللبناني إلى أن هناك من يصف التوجه نحو المفاوضات بأنه استسلام، مؤكدًا أن الحكم على هذا المسار يجب أن يكون بعد انطلاق المفاوضات وظهور نتائجها على أرض الواقع.



وبيّن عون أن لبنان أبلغ الولايات المتحدة منذ اللحظة الأولى أن وقف إطلاق النار هو خطوة ضرورية تسبق أي مفاوضات سياسية أو أمنية لاحقة.



وشدد على أن ما تقوم به الدولة اللبنانية ليس خيانة، مضيفًا أن "الخيانة يرتكبها من يأخذ بلده إلى الحرب تحقيقًا لمصالح خارجية"، في موقف يعكس تمسكه بخيار الدولة ومؤسساتها في إدارة الملفات السيادية.







