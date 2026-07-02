الرئيس اللبناني: لن نفرط بأي شبر من أرض لبنان

وقال عون، وفق ما نقلت عنه الرئاسة، إن المفاوضات المباشرة التي يخوضها لبنان مع اسرائيل، ويعارضها حزب الله بشدة "ليست بخيانة"، مضيفا "لن نفرط بأي شبر من أرض لبنان".
وأشار إلى أن الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان تزيل مخاوف بعض اللبنانيين من وجود نية أي تدخل سوري بلبنان.
وأوضح عون أن "ما نصت عليه صيغة الاطار لا يتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية، لا بل يسعى الى ضمانها بشكل كامل، لا سيما وان التفاوض يعتبر الخيار الأسلم والأقل كلفة على لبنان بعدما تكبد ما تكبده من خسائر بالارواح والممتلكات".
وشدد على أن "مفهوم السيادة يتضمن سيادة الدولة في قرارها التي قررت الذهاب الى المفاوضات لتحصيل حقوقها وضمان الانسحاب الإسرائيلي من أراضيها، والمفاوضات ليست بخيانة، بل هي حرب دبلوماسية من غير دماء تزهق هدراً.. ومن يحترم مبدأ السيادة عليه ان يحترم قرار الدولة في هذا السياق"،
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