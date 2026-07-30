الرئيس اللبناني: ماضون في استعادة السيادة وملتزمون بتعزيز الشراكة مع تركيا

وقال عون إن زيارته إلى تركيا "تأخرت أكثر مما ينبغي"، مشيرًا إلى أنه ثالث رئيس لبناني يزور أنقرة خلال سبعين عامًا.
وأضاف أن الشراكة اللبنانية التركية يجب أن تكون جزءًا من صناعة المستقبل، لا مجرد متفرج عليه، مؤكدًا أهمية تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
كما أعرب الرئيس اللبناني عن تقديره لالتزام تركيا بدعم الجيش اللبناني ومشاركتها في قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، معربًا عن أمله في استمرار هذا الدعم.
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