الخميس 2026-07-30 07:53 م

الرئيس اللبناني: ماضون في استعادة السيادة وملتزمون بتعزيز الشراكة مع تركيا

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الرئيس اللبناني: ماضون في استعادة السيادة وملتزمون بتعزيز الشراكة مع تركيا
 
الخميس، 30-07-2026 06:35 م
الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده أكثر تصميمًا على استعادة سيادتها، مشددًا على أن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال احترام سيادة الدول.اضافة اعلان


وقال عون إن زيارته إلى تركيا "تأخرت أكثر مما ينبغي"، مشيرًا إلى أنه ثالث رئيس لبناني يزور أنقرة خلال سبعين عامًا.

وأضاف أن الشراكة اللبنانية التركية يجب أن تكون جزءًا من صناعة المستقبل، لا مجرد متفرج عليه، مؤكدًا أهمية تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

كما أعرب الرئيس اللبناني عن تقديره لالتزام تركيا بدعم الجيش اللبناني ومشاركتها في قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، معربًا عن أمله في استمرار هذا الدعم.
 
 


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