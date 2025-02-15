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الرئيس اللبناني: نرفض الاعتداء على اليونيفيل ولن نسمح بزعزعة الأمن

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 15-02-2025 10:36 ص

الوكيل الإخباري- دان الرئيس اللبناني جوزيف عون، الاعتداء الذي تعرض له موكب نائب قائد "اليونيفيل" أثناء مروره على طريق مطار بيروت أمس الجمعة، مؤكدا أن المعتدين سينالون عقابهم.

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وفي بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، قال "ما حدث الليلة الماضية على طريق المطار وفي بعض مناطق بيروت، تصرفات مرفوضة ومدانة، ولا يمكن السماح بتكرارها، كما أن القوى الأمنية لن تتهاون مع أي جهة تحاول زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد".


ودعا إلى عدم الانجرار وراء دعوات مشبوهة قد تؤدي إلى تكرار ممارسات مشابهة، مشددًا على أن التعبير عن أي موقف يجب أن يكون سلميًا، وأن القوى الأمنية ستقوم بواجبها في حفظ الأمن إذا تجاوزت ردود الفعل الحدود المسموح بها، خاصةً إذا شكلت تهديدًا لأمن اللبنانيين وسلامتهم.


وشهد محيط مطار بيروت أمس الجمعة تجددا لتحركات شعبية وتطور الأمر إلى اعتداءات سافرة مباشرة من قاطعي الطريق على مدنيين وعناصر تابعة للقوة الدولية اليونيفيل وإحراق سيارة تابعة لهم، ما أدى إلى إصابة أكثر من عنصر بينهم نائب قائد اليونيفيل.


وجاءت هذه الاحتجاجات تحت عنوان الرد على عدم السماح لطائرة إيرانية بالهبوط في مطار بيروت.

 

بترا

 
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