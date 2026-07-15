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الرئيس اللبناني: واشنطن باتت تصغي إلينا وملف لبنان على طاولة ترامب

الرئيس اللبناني جوزاف عون
جوزاف عون
 
الأربعاء، 15-07-2026 11:35 ص

الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن صيغة الإطار "افضل الممكن" وبدأت تعطي نتائجها، وأن واشنطن باتت تصغي إلى لبنان وملف لبنان على طاولة الرئيس الاميركي، مضيفا أن أهداف لبنان واضحة ولن يتساهل في حقوقه.

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وشدد خلال لقاء وفد من "اللقاء الأرثوذكسي" أن حق الاختلاف مشروع وليس الخلاف، والحوار بين اللبنانيين يكون تحت سقف المصلحة الوطنية وليس لتغليب المصالح الشخصية.

 
 


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