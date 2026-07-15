الرئيس اللبناني: واشنطن باتت تصغي إلينا وملف لبنان على طاولة ترامب

وشدد خلال لقاء وفد من "اللقاء الأرثوذكسي" أن حق الاختلاف مشروع وليس الخلاف، والحوار بين اللبنانيين يكون تحت سقف المصلحة الوطنية وليس لتغليب المصالح الشخصية.
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