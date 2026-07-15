الرئيس اللبناني: واشنطن باتت تصغي إلينا وملف لبنان على طاولة ترامب

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن صيغة الإطار "افضل الممكن" وبدأت تعطي نتائجها، وأن واشنطن باتت تصغي إلى لبنان وملف لبنان على طاولة الرئيس الاميركي، مضيفا أن أهداف لبنان واضحة ولن يتساهل في حقوقه.

اضافة اعلان