الثلاثاء 2026-03-24 06:20 م

الرئيس اللبناني يؤكد حصرية السلاح بيد الدولة ويرفض جر البلاد إلى حروب الآخرين

أرشيفية
 
الثلاثاء، 24-03-2026 05:47 م

الوكيل الإخباري- شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على مبدأ حصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية معتبرا أن التمسك بهذا القرار هو خط فاصل بين حماية السيادة اللبنانية وجر البلاد إلى صراعات إقليمية مدمرة.

وجاءت تصريحات الرئيس عون خلال استقباله في قصر بعبدا، المستشار الدفاعي الأعلى للمملكة المتحدة الأدميرال إدوارد ألغرين، بحضور السفير البريطاني هاميش كاول.

وأكد عون أن القرارات الحكومية بشأن حصرية السلاح وقرار السلم والحرب "لا رجوع عنها"، لأنها موجودة بنص صريح في كل من الدستور واتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري.

وشدّد على أن لبنان لا يمكنه خوض حروب الآخرين على أرضه، وهو ما حدده مجلس الوزراء في قراره الأخير.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة