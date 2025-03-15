الرئيس اللبناني يدعو المجتمع الدولي إلى الإيفاء بتعهداته

وقال في خطاب ألقاه، مساء اليوم السبت في دار الفتوى اللبنانية، إن تنفيذِ القرارِ الأممي رقم 1701 واتفاقِ وقفِ إطلاقِ النارِ، قضية محوريةٍ تستدعي الاهتمام والعناية، مؤكدا أن لبنان لا يمكن أن يستقرَّ ويزدهرَ في ظلِّ استمرارِ التوترِ على حدوده الجنوبية.
وأشار إلى أنه لا يمكنُ أن تعودَ الحياةُ الطبيعيةُ إلى المناطقِ المتضررةِ قي لبنان دونِ تطبيقِ القراراتِ الدوليةِ التي تضمنُ سيادةَ لبنانَ وأمنَهُ واستقرارَه، وانسحابَ الاحتلال الإسرائيلي وعودةَ الأسرى اللبنانيين.
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