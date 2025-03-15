 
السبت 2025-03-15 11:30 م
 




            

        








    

        

        

            الرئيس اللبناني يدعو المجتمع الدولي إلى الإيفاء بتعهداته
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                الرئيس اللبناني جوزيف عون
            
                

                    الرئيس اللبناني جوزيف عون
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        السبت، 15-03-2025
    
    
        10:44 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون، المجتمعِ الدولي إلى تحمل مسؤولياتِه والإيفاءِ بضماناتِه وتعهداتِه، وتجسيدَ مواقفه الداعمة للبنان، ووضعِها موضع التنفيذ.
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وقال في خطاب ألقاه، مساء اليوم السبت في دار الفتوى اللبنانية، إن تنفيذِ القرارِ الأممي رقم 1701 واتفاقِ وقفِ إطلاقِ النارِ، قضية محوريةٍ تستدعي الاهتمام والعناية، مؤكدا أن لبنان لا يمكن أن يستقرَّ ويزدهرَ في ظلِّ استمرارِ التوترِ على حدوده الجنوبية.

وأشار إلى أنه لا يمكنُ أن تعودَ الحياةُ الطبيعيةُ إلى المناطقِ المتضررةِ قي لبنان دونِ تطبيقِ القراراتِ الدوليةِ التي تضمنُ سيادةَ لبنانَ وأمنَهُ واستقرارَه، وانسحابَ الاحتلال الإسرائيلي وعودةَ الأسرى اللبنانيين.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            عربي ودولي
                        
                        
                            الرئيس اللبناني يدعو المجتمع الدولي إلى الإيفاء بتعهداته
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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                            عربي ودولي
                        
                        
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