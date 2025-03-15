الرئيس اللبناني يدعو المجتمع الدولي إلى الإيفاء بتعهداته

الوكيل الإخباري- دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون، المجتمعِ الدولي إلى تحمل مسؤولياتِه والإيفاءِ بضماناتِه وتعهداتِه، وتجسيدَ مواقفه الداعمة للبنان، ووضعِها موضع التنفيذ.

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وقال في خطاب ألقاه، مساء اليوم السبت في دار الفتوى اللبنانية، إن تنفيذِ القرارِ الأممي رقم 1701 واتفاقِ وقفِ إطلاقِ النارِ، قضية محوريةٍ تستدعي الاهتمام والعناية، مؤكدا أن لبنان لا يمكن أن يستقرَّ ويزدهرَ في ظلِّ استمرارِ التوترِ على حدوده الجنوبية.