الرئيس اللبناني يدعو المجتمع الدولي لوضع حد لتمادي إسرائيل

وقال إن هذه الاعتداءات تطرح علامات استفهام كثيرة لجهة وقوعها عشية اجتماع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، التي يفترض ان تعمل على وقف الأعمال العدائية والبحث في الإجراءات العملية لإعادة الأمن والاستقرار إلى الجنوب ومنها انسحاب القوات الإسرائيلية حتى الحدود الجنوبية وإطلاق الأسرى اللبنانيين واستكمال انتشار الجيش اللبناني تطبيقاً لقرار مجلس الأمن رقم (1701).
