الثلاثاء 2026-01-06 12:28 م

الرئيس اللبناني يدعو المجتمع الدولي لوضع حد لتمادي إسرائيل

لبنان يرحب بعقد مؤتمر في الرياض حول اليمن
لبنان
الثلاثاء، 06-01-2026 11:25 ص
الوكيل الإخباري-   دان الرئيس اللبناني جوزاف عون الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت في الساعات الماضية بلدات في البقاع والجنوب وصولا إلى مدينة صيدا. اضافة اعلان


وقال إن هذه الاعتداءات تطرح علامات استفهام كثيرة لجهة وقوعها عشية اجتماع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، التي يفترض ان تعمل على وقف الأعمال العدائية والبحث في الإجراءات العملية لإعادة الأمن والاستقرار إلى الجنوب ومنها انسحاب القوات الإسرائيلية حتى الحدود الجنوبية وإطلاق الأسرى اللبنانيين واستكمال انتشار الجيش اللبناني تطبيقاً لقرار مجلس الأمن رقم (1701).
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ات

فن ومشاهير توقيف الدكتورة خلود وزوجها في المطار... ما القصة؟

أنصار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

عربي ودولي الأمم المتحدة: 8 ملايين فنزويلي بحاجة عاجلة للمساعدات

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان: تعديل الزيادة السنوية للأجر الخاضع للمشتركين اختيارياً متاح حتى منتصف شهر شباط المقبل

546

منوعات فيديو متداول لشخص يحاول خنق والده قرب الحرم النبوي يثير غضبًا واسعًا

سلطة وادي الأردن توقّع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للبحث والتطوير

أخبار محلية سلطة وادي الأردن توقّع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للبحث والتطوير

للا

طب وصحة تحذير صحي لموظفي المكاتب.. علامات لا يجب تجاهلها أثناء ساعات العمل

الوكيل الإخباري- أعلن مرصد الزلازل الأردني في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، عن إنشاء محطة رصد زلزالي جديدة في المنطقة الأثرية بمدينة البتــراء، لتكون إضافة نوعية إلى شبكة الرصد الزلز

أخبار محلية مرصد الزلازل: لا تسجيل لأي هزة أرضية أو تفجير في إربد

لبنان يرحب بعقد مؤتمر في الرياض حول اليمن

عربي ودولي الرئيس اللبناني يدعو المجتمع الدولي لوضع حد لتمادي إسرائيل



 






الأكثر مشاهدة