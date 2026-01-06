الرئيس اللبناني يدعو المجتمع الدولي لوضع حد لتمادي إسرائيل

11:25 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/759915 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- دان الرئيس اللبناني جوزاف عون الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت في الساعات الماضية بلدات في البقاع والجنوب وصولا إلى مدينة صيدا. اضافة اعلان





وقال إن هذه الاعتداءات تطرح علامات استفهام كثيرة لجهة وقوعها عشية اجتماع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، التي يفترض ان تعمل على وقف الأعمال العدائية والبحث في الإجراءات العملية لإعادة الأمن والاستقرار إلى الجنوب ومنها انسحاب القوات الإسرائيلية حتى الحدود الجنوبية وإطلاق الأسرى اللبنانيين واستكمال انتشار الجيش اللبناني تطبيقاً لقرار مجلس الأمن رقم (1701).

تم نسخ الرابط





