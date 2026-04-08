الرئيس اللبناني يدعو المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

الوكيل الإخباري- قال الرئيس اللبناني جوزاف عون إن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة تعكس استخفافًا واضحًا بالقوانين والأعراف الدولية، وعدم احترام لأي اتفاقات أو تعهدات، مؤكدًا أنها تكرّست عبر خروقات متكررة خلال الأشهر الماضية.

وأوضح، الأربعاء، أن فترة الخمسة عشر شهرًا من اتفاق وقف الأعمال العدائية شهدت حجمًا كبيرًا من الانتهاكات التي ارتُكبت دون أي رادع، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية.