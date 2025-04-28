الرئيس اللبناني يشدد على انسحاب الجيش الإسرائيلي من التلال الخمسة

الوكيل الإخباري-شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله وفدا من مجلس الشيوخ الفرنسي على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمسة لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود.



كما أكد "أن مسؤولية أمن الحدود تقع على عاتق الدولة اللبنانية وحدها"، في منشور للرئاسة اللبنانية على منصة "X".



وأشار الرئيس عون إلى أن الجيش اللبناني ينتشر حاليا على الحدود الشمالية الشرقية ويقوم بواجباته كاملة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب ومنع عمليات التهريب وحفظ الأمن الداخلي.



وشدد على أن قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية قد اتخذ، وأنه لا مجال للعودة إلى لغة الحرب.

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