الرئيس اللبناني يندد بالانتهاكات الاسرائيلية في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار

الوكيل الإخباري- ندّد الرئيس اللبناني جوزاف عون الخميس بـ"الانتهاكات" الاسرائيلية "المستمرة" لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، داعيا إلى "الضغط" على إسرائيل لوقف الضربات التي تستهدف المدنيين والمسعفين.





وقال عون خلال لقائه وفدا من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر، وفقا للرئاسة "الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة في الجنوب رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، وكذلك هدم المنازل وأماكن العبادة وجرفها، فيما أعداد الضحايا والجرحى يرتفع يوما بعد يوم"، في وقت أفاد الإعلام الرسمي منذ صباح الخميس عن سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان أوقعت قتلى.



وقال عون "يجب الضغط على إسرائيل كي تحترم القوانين والاتفاقيات الدولية والكف عن استهداف المدنيين والمسعفين والدفاع المدني والهيئات الإنسانية الصحية والإغاثية".







