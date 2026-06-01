الرئيس اللبناني يندّد بعدوان إسرائيلي شرس على بلاده

الوكيل الإخباري- اعتبر الرئيس اللبناني جوزاف عون الاثنين أن بلده يواجه "عدوانا إسرائيليا شرسا"، وذلك غداة إعلان الجيش الإسرائيلي السيطرة على قلعة الشقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان وعزمه توسيع الهجوم ضدّ حزب الله.





وقال عون في بيان الاثنين إن لبنان "يواجه عدوانا إسرائيليا شرسا ومدانا " متعهدا "العمل لإنهاء معاناة اللبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا ووضع حد لعذاباتهم".



قال مسؤول أميركي لموقع أكسيوس، الاثنين، إن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أجرى خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية اتصالات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في محاولة لدفع مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.



وأضاف المسؤول الأميركي أن المبادرة الجديدة طُرحت في إطار المفاوضات الجارية بين إسرائيل ولبنان، موضحا أن واشنطن اقترحت، كخطوة أولى، أن يوقف حزب الله جميع هجماته على إسرائيل، مقابل امتناع إسرائيل عن أي تصعيد في بيروت.





