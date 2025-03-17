الرئيس اللبناني يوعز للجيش بالرد على مصادر النيران من سوريا

وتشهد الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا توترا بدأ ليل الأحد، وفق ما قال مصدر أمني لبناني لفرانس برس، إثر دخول "ثلاثة عناصر من الأمن العام السوري إلى الأراضي اللبنانية في بلدة القصر، حيث تعرضوا لإطلاق نار من أفراد عشيرة تنشط في مجال التهريب"، ما أسفر عن مقتلهم.
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية عن تجدّد الاشتباكات مساء الاثنين على الحدود في منطقة الهرمل في شرق لبنان، بعد "تعرض بلدة حوش السيد علي لقصف من الجانب السوري".
واتهمت وزارة الدفاع السورية الأحد حزب الله "بخطف ثلاثة من عناصر الجيش العربي السوري على الحدود اللبنانية، قبل أن تقتادهم للأراضي اللبنانية وتقوم بتصفيتهم"، الأمر الذي نفاه حزب الله "بشكل قاطع".
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